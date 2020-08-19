Yeni transferler sahada olacak! İşte Beşiktaş'ın PAOK 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK karşısında kritik bir sınav verecek. Zorlu maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'i belirledi. Başarılı teknik adam, yeni transferleri sahaya sürme kararı aldı. İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i...
19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:16
Güncelleme: 19.08.2020 12:16
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Avrupa serüvenine PAOK maçı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrildi.
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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kritik maça hazırlanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.
Her iki takım 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'da kozlarını paylaşacak ve corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.
Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.
Yeni transferleri ve güçlenen kadrosu Beşiktaş, PAOK karşısında tur peşinde olacak.
İşte Yalçın'ın PAOK maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i