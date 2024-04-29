Haberler Haberler KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji haftalık raporu yayımladı: Sağanak,fırtına... (29 Nisan hava durumu)

KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji haftalık raporu yayımladı: Sağanak,fırtına... (29 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu hafta ülke genelinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen yağış, salı gününden itibaren doğu bölgeleri de etkisi altına alacak. Hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen yağışların Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli olacağı kaydedildi. İşte 29 Nisan hava durumu ve haftalık hava raporu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:30
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KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji haftalık raporu yayımladı: Sağanak,fırtına... (29 Nisan hava durumu)

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 29 Nisan - 3 Mayıs tarihli hava durumu raporunda, pazartesi günü başlayacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte beklenen gök gürültülü sağanak, toz taşınımı ile birlikte etkili olacak. İşte 29 Nisan illere göre hava durumu ve haftalık hava raporu...

HAFTALIK HAVA DURUMU

29 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

YETKİLİLERDEN ÜST ÜSTE 3 UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • KOCAELİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • İZMİR °C, 26°C: Parçalı bulutlu

  • UŞAK °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

  • ADANA °C, 33°C: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 28°C: Parçalı bulutlu

  • BURDUR °C, 28°C: Parçalı yer yer çok bulutlu

  • MERSİN °C, 28°C: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

  • ANKARA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ESKİŞEHİR °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • YOZGAT °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

  • BOLU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİNOP °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • GÜMÜŞHANE °C, 30°C: Parçalı bulutlu

  • SAMSUN °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

  • ERZURUM °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KARS °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MALATYA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

  • VAN °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa, öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

  • DİYARBAKIR °C, 32°C: Parçalı bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 32°C: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİİRT °C, 32°C: Parçalı bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 35°C: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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