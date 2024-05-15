Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Mourinho 2 yıldızla beraber gelecek!
Reklam
DİĞER
Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle tıkla HD! Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi ile Türkiye voleybol maçı saat kaçta?
Külliye'de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u çağırdı: "Çok kritik kararlar çıkacak"
Yıldırım'ın ilk transfer çalımı olacak!
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 15 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (15 Mayıs Çarşamba)
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda yine boş geçmedi! Real kazandı Arda yine boş geçmedi! Real kazandı 00:37
Arda yine boş geçmedi! Real kazandı Arda yine boş geçmedi! Real kazandı 00:26
Özbek'ten Erden Timur sözleri! Özbek'ten Erden Timur sözleri! 23:18
F.Bahçe'de seçim tarihi açıklandı! F.Bahçe'de seçim tarihi açıklandı! 23:18
M. City şampiyonluğa çok yakın! M. City şampiyonluğa çok yakın! 23:58
M. City şampiyonluğa çok yakın! M. City şampiyonluğa çok yakın! 00:00
Daha Eski
G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu 23:18
Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi 23:18
Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular 23:18
G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi! G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi! 23:18
Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca 23:18
Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip 23:18