İZMİR DEPREM SON DAKİKA | Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 15 Mayıs son depremler

İzmir deprem son dakika | İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD'ın resmi internet sitesinde büyüklüğü 4,5 olarak açıklanan deprem hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, İzmir'in Karaburun açıklarının merkez üssü olduğu deprem 4,5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı 7.00 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. Hemen ardından aynı yerde bir sarsıntı daha hissedilirken bu sarsıntının şiddeti ise 3.7 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise art arda kaydedilen depremlerin şiddetini sırasıyla 3.2, 3.2, 3.9 ve 4.4 olarak duyurdu. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.