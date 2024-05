BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig 21:45 Brighton & Hove Albion - Chelsea (beIN Sports 2) 22:00 Manchester United - Newcastle United (beIN Sports 3)

İtalya - Kupa Final 22:00 Atalanta - Juventus (TRT Spor)

LaLiga 20:30 Rayo Vallecano - Granada (Exxen, S Sport Plus, S Sport 2) 20:30 Sevilla - Cadiz (Exxen, S Sport Plus, S Sport) 23:00 Celta Vigo - Athletic Bilbao (Exxen, S Sport Plus, S Sport 2) 23:00 Getafe - Atletico Madrid (Exxen, S Sport Plus, S Sport)

Ligue 1 22:00 Nice - PSG (beIN Sports 4) 22:00 Reims - Marsilya (beIN Sports MAX 2)

