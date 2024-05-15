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BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine genel zihinsel, müzik ve resim alanlarında uygulayacağı BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınavı için ön değerlendirme süreci tamamlandı. Sınava giriş belgelerinin 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla öğrenci ve velilerin erişimine açılacağını duyuran Bakanlığın açıklamasının ardından 'BİLSEM sınav giriş belgesi sorgula 2024, MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:10
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BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı

BİLSEM sınav giriş belgesi sorgula 2024 | Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni öğretim yılı için öğrencilerini seçiyor. Genel zihinsel, müzik ve resim alanlarında yapılacak sınavlarda başarılı olan 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM'de eğitim görmeye hak kazanacak. Ön deperlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken 15 Mayıs itibarıyla sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı duyuruldu. İşte MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı...

MEB BİLSEM 1., 2., 3. SINIF SINAV YERİ ÖĞRENME EKRANI

BİLSEM'de ikinci aşama olan bireysel değerlendirme için randevu süreci 10 Mayıs'ta sona erdi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 15 Mayıs günü e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı da 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak.

2024 BİLSEM SINAV SONUÇLARI I NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı sonuçları 31 Temmuz 2024 tarihinde öğrencilere duyurulacak.

BİLSEM TABAN PUANLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmelerinde, tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

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