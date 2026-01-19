CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe kafilesi Alanya'dan ayrıldı

Fenerbahçe kafilesi Alanya'dan ayrıldı

Corendon Alanyaspor maçının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşları iptal edilen Fenerbahçe kafilesi Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 14:07
Fenerbahçe kafilesi Alanya'dan ayrıldı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü. Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı. Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

