TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante için temaslarını yoğunlaştırdı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 15:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Orta sahaya bir ekleme daha yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde gündeme Al-Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Yıldız isimle anlaşmaya varan Fenerbahçe, Suudi ekibinin yüksek bonservis talebi sebebiyle transferde frene basmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Al Ittihad'ın Kante'yı bırakmak istememesi ve sarı-lacivertli ekipten 15 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi transfer sürecinin uzamasına yol açtı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Bu doğrultuda da dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Al Ittihad cephesi ile bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Fenerbahçe bonservis konusunda Arabistan ekibi ile ortak bir zemin arayışı için çalışıyor. Ancak transferin 1-2 gün içinde sonuçlanacağından ziyade, bu hafta boyunca görüşmelerin devam edebileceğine de değindi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Ayrıca sarı-lacivertli ekibin Kante ile anlaşmasında bir problem olmadığını da belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

Al Ittihad'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden 34 yaşındaki Kante'nin Transfermarkt verilerine göre 4 milyon 500 bin euroluk değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı

İŞTE O HABER

