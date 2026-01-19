HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Kante operasyonu hızlandı! Al-Ittihad ile sıkı bonservis pazarlığı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante için temaslarını yoğunlaştırdı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Orta sahaya bir ekleme daha yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde gündeme Al-Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante gelmişti.
Yıldız isimle anlaşmaya varan Fenerbahçe, Suudi ekibinin yüksek bonservis talebi sebebiyle transferde frene basmıştı.
Al Ittihad'ın Kante'yı bırakmak istememesi ve sarı-lacivertli ekipten 15 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi transfer sürecinin uzamasına yol açtı.
Ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyordu.
Bu doğrultuda da dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Al Ittihad cephesi ile bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe bonservis konusunda Arabistan ekibi ile ortak bir zemin arayışı için çalışıyor. Ancak transferin 1-2 gün içinde sonuçlanacağından ziyade, bu hafta boyunca görüşmelerin devam edebileceğine de değindi
Ayrıca sarı-lacivertli ekibin Kante ile anlaşmasında bir problem olmadığını da belirtti.
Al Ittihad'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden 34 yaşındaki Kante'nin Transfermarkt verilerine göre 4 milyon 500 bin euroluk değeri bulunuyor.