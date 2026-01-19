Fenerbahçe’de 7. ayrılık kapıda! Yıldız isim için dev transfer ihtimali

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak ve Ertuğrul Çetin'le yollarını ayıran Fenerbahçe, bir veda ihtimaliyle daha karşı karşıya. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Milan'ın da ilgisine rağmen kadrosuna kattığı Archie Brown için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınından Sport Mediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre Atletico Madrid, kadrosunda değişikliğe gitmesi halinde İngiliz sol bek için resmi girişimlere başlamayı planlıyor. Haberde, İspanyol ekibinin Matteo Ruggeri ile yollarını ayırması durumunda Archie Brown'ı öncelikli adaylar arasına aldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 1.732 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İŞTE O HABER