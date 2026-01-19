Fenerbahçe’de 7. ayrılık kapıda! Yıldız isim için dev transfer ihtimali

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Sezon başında 3+1 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe kadrosuna katılan Archie Brown'a Avrupa'dan ilgi büyüyor. Atletico Madrid iddiası, sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin 7. ayrılığı ihtimalini güçlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 15:49
Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak ve Ertuğrul Çetin'le yollarını ayıran Fenerbahçe, bir veda ihtimaliyle daha karşı karşıya.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Milan'ın da ilgisine rağmen kadrosuna kattığı Archie Brown için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınından Sport Mediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre Atletico Madrid, kadrosunda değişikliğe gitmesi halinde İngiliz sol bek için resmi girişimlere başlamayı planlıyor.

Haberde, İspanyol ekibinin Matteo Ruggeri ile yollarını ayırması durumunda Archie Brown'ı öncelikli adaylar arasına aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 1.732 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

