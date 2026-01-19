HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe Manchester City'nin yıldızına talip! İsmi Galatasaray ile anılmıştı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde golcü takviyesi yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertliler için bu kez dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia... (FB spor haberleri)
19 Ocak 2026 Pazartesi 13:55
