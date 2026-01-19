Fenerbahçe Manchester City'nin yıldızına talip! İsmi Galatasaray ile anılmıştı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde golcü takviyesi yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertliler için bu kez dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 14:03
Ocak transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Santrfor mevkisinde görev yapan futbolcuların performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye de bir ekleme yapmayı planlıyor.

Takımda mutsuz durumda olan ve ayrılmak isteyen Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Manchester City'den ayrılması gündemde olan Mısırlı golcü Omar Marmoush'u gündemine aldı.

Haberde son dönemde City'deki formasını kaybeden Mısırlı yıldızının Antoine Semenyo'nun gelişiyle birlikte Ada ekibinde süre alma ihtimali daha da azaldığı belirtildi.

Ocak 2025'te 75 milyon Euro bedelle Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Marmoush'un, Transfermarkt verilerine göre 65 milyon Euro değeri bulunuyor.

Sarı-lacivertilerin de İngiliz ekibinden ayrılma ihtimali bulunan Marmoush'un durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

City ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek 26 yaşındaki Omar Marmoush ile daha önce Galatasaray da ilgilenmişti.

Ayrıca Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Tottenham Hotspur'un da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon Manchester City forması ile yalnızca 15 maçta 389 dakika süre bulan golcü futbolcu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda da Mısır forması ile 6 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve ülkesinin 4.lüğü elde etmesinde rol oynadı.

İŞTE O HABER

