UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! "6 maçta 9 gol"

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca’nın turnuvadaki etkileyici performansını öven bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

UEFA Europa League, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Talisca'nın Avrupa arenasındaki formuna vurgu yapılırken, "6 maçta 9 gol" ifadesi kullanıldı.

Sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan Brezilyalı yıldız, attığı gollerle Fenerbahçe'nin hücum gücünün en önemli parçalarından biri haline geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM

