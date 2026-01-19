UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! "6 maçta 9 gol"

UEFA Europa League, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Talisca'nın Avrupa arenasındaki formuna vurgu yapılırken, "6 maçta 9 gol" ifadesi kullanıldı.
Sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan Brezilyalı yıldız, attığı gollerle Fenerbahçe'nin hücum gücünün en önemli parçalarından biri haline geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM
9 goals in 6 games for Talisca 🔥#UEL pic.twitter.com/UEYZ75pml0— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 19, 2026