Alex de Souza Operario’da tutunamadı!

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönem yaşanıyor. Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, son olarak Brezilya Serie B ekiplerinden Operário Ferroviário'nin başındaydı.

Operário, 2025 Serie B sezonunu 48 puanla 12. sırada tamamlarken, bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi'nde ise beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip, yerel ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayarak son sıraya demir attı. Son olarak deplasmanda São Joseense'ye 1-0 mağlup olunması sonrası fatura Alex de Souza'ya kesildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Alex de Souza ile yolların ayrıldığı duyurulurken, yeni teknik direktör arayışlarının başlatıldığı ifade edildi. Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Brezilyalı çalıştırıcı,

"Daha iyi sonuçlar ve kulübün gelişim sürecini sürdürebilmesi için destek olmaya devam edeceğim. Bunlar, çok çalışmanın, özverinin ve öğrenmenin yaşandığı aylardı." sözleriyle veda etti.

Alex de Souza, Operario'nun başında çıktığı 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.