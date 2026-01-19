Milli kayakçılardan bir ilk! İtalya'ya iki kota

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yayımlanan olimpik sıralama listesine göre milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Böylelikle Türkiye, kayakla atlama branşında ilk kez Kış Olimpiyatları'na iki sporcu ile kota elde etti.