Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Bu sözlerin ardından Rotterdam maçında sağ bek pozisyonunda oyuna giren ve 20 dakika forma giyen Quinten Timber, maç sonu yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu: Bir noktadan sonra sınırlar var. Bugün bu durum tekrar yaşandı ama kulüpte herkes benim her zaman, kulüp için bile, elimden gelenin en iyisini verdiğimi biliyor. Bugün de bir istisna değildi, sağ bekte oynamış olsam bile. Kulüpten bedelsiz ayrılmamayı tercih ederim ve bu da kışın ayrılma ihtimalimi artırıyor ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olma ihtimali oldukça yüksek. Çok fazla hareketlilik var.