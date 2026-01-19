Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı Quinten Timber ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollandalı orta sahanın o takım ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Zirvede farkın 1'e inmesinin ardından taraftarlar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna yapacağı takviyeleri merakla takip ediyor.
Bu doğrultuda ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği Quinten Timber transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen orta saha oyuncusunun o takıma imza atmak üzere olduğu ortaya çıktı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timber için kontrat yenileme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. 24 yaşındaki yıldızın Serie A ekiplerinin radarında olduğu aktarılıyordu.
Fenerbahçe, temasların sonuçsuz kalmasının ardından alternatif isimlere yönelirken Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Hollandalı oyuncunun sağlık durumu incelendikten sonra transferi veto etmişti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Quinten Timber'ın kariyerine devam edeceği yer Fransa oldu.
Yetenekli futbolcunun Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya ile anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.
Timber'ın maaşı da dahil olmak üzere tüm konularda Marsilya temsilcisine "evet" dediği ve prensip anlaşması sağladığı kaydedildi.
Önümüzdeki 24 saat içerisinde iki kulübün transfer detaylarını belirlemek üzere temaslarını arttıracağı belirtildi. Transferin yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.
VAN PERSIE İLE ÇATIŞMA
Feyenoord Teknik Direktörü Robin Van Persie, antrenmanda yeterli özveriyi göstermediğini düşündüğü oyuncusunu şu sözlerle eleştirmişti:
Çok basit: Oyuncuları antrenman ve maçlardaki performanslarına ve niyetlerine göre değerlendiririm. Bu açıdan bakıldığında Timber bana uymuyor, bu yüzden başka tercihler yapacağım. Quinten'in geleceğini konuşacağız.
Bu sözlerin ardından Rotterdam maçında sağ bek pozisyonunda oyuna giren ve 20 dakika forma giyen Quinten Timber, maç sonu yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu:
Bir noktadan sonra sınırlar var. Bugün bu durum tekrar yaşandı ama kulüpte herkes benim her zaman, kulüp için bile, elimden gelenin en iyisini verdiğimi biliyor. Bugün de bir istisna değildi, sağ bekte oynamış olsam bile. Kulüpten bedelsiz ayrılmamayı tercih ederim ve bu da kışın ayrılma ihtimalimi artırıyor ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olma ihtimali oldukça yüksek. Çok fazla hareketlilik var.
Bu sezon Feyenoord forması ile 24 maçta görev alan Timber, 4 kez fileleri havalandırırken 4 kez de golü getiren pası kaydetti.