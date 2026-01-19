CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı Quinten Timber ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollandalı orta sahanın o takım ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 17:10
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Zirvede farkın 1'e inmesinin ardından taraftarlar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna yapacağı takviyeleri merakla takip ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Bu doğrultuda ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği Quinten Timber transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen orta saha oyuncusunun o takıma imza atmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timber için kontrat yenileme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. 24 yaşındaki yıldızın Serie A ekiplerinin radarında olduğu aktarılıyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Fenerbahçe, temasların sonuçsuz kalmasının ardından alternatif isimlere yönelirken Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Hollandalı oyuncunun sağlık durumu incelendikten sonra transferi veto etmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Quinten Timber'ın kariyerine devam edeceği yer Fransa oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Yetenekli futbolcunun Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya ile anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Timber'ın maaşı da dahil olmak üzere tüm konularda Marsilya temsilcisine "evet" dediği ve prensip anlaşması sağladığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Önümüzdeki 24 saat içerisinde iki kulübün transfer detaylarını belirlemek üzere temaslarını arttıracağı belirtildi. Transferin yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

VAN PERSIE İLE ÇATIŞMA

Feyenoord Teknik Direktörü Robin Van Persie, antrenmanda yeterli özveriyi göstermediğini düşündüğü oyuncusunu şu sözlerle eleştirmişti:

Çok basit: Oyuncuları antrenman ve maçlardaki performanslarına ve niyetlerine göre değerlendiririm. Bu açıdan bakıldığında Timber bana uymuyor, bu yüzden başka tercihler yapacağım. Quinten'in geleceğini konuşacağız.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Bu sözlerin ardından Rotterdam maçında sağ bek pozisyonunda oyuna giren ve 20 dakika forma giyen Quinten Timber, maç sonu yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu:

Bir noktadan sonra sınırlar var. Bugün bu durum tekrar yaşandı ama kulüpte herkes benim her zaman, kulüp için bile, elimden gelenin en iyisini verdiğimi biliyor. Bugün de bir istisna değildi, sağ bekte oynamış olsam bile. Kulüpten bedelsiz ayrılmamayı tercih ederim ve bu da kışın ayrılma ihtimalimi artırıyor ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olma ihtimali oldukça yüksek. Çok fazla hareketlilik var.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Quinten Timber'ın yeni adresi...

Bu sezon Feyenoord forması ile 24 maçta görev alan Timber, 4 kez fileleri havalandırırken 4 kez de golü getiren pası kaydetti.

