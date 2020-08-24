Selanik'te dostluk rüzgarları... PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe jest! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Selanik'te dostluk rüzgarları... 'tan 'a Türkçe jest!

Selanik'te dostluk rüzgarları... PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe jest!

2. ön eleme turunda 'ı konuk edecek olan , karşılaşma öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Yunan ekibi, Beşiktaş soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazarak büyük bir dostluk örneği sergiledi.

'ın 2. ön eleme turunda karşılaşacağı 'ın kulübü, maç öncesi temsilcimize büyük bir jestte bulundu.

Beşiktaş'la aynı renklere sahip olan Yunan ekibi, temsilcimizin soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazdı.

Beşiktaş Kulübü, PAOK'un bu dostluk mesajını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" ifadesini kullanarak, Yunan ekibine teşekkür etti.

  1. 24.08.2020
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