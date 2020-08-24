UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ı konuk edecek olan PAOK, karşılaşma öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Yunan ekibi, Beşiktaş soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazarak büyük bir dostluk örneği sergiledi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın PAOK kulübü, maç öncesi temsilcimize büyük bir jestte bulundu.
Beşiktaş'la aynı renklere sahip olan Yunan ekibi, temsilcimizin soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazdı.
Beşiktaş Kulübü, PAOK'un bu dostluk mesajını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" ifadesini kullanarak, Yunan ekibine teşekkür etti.
Bu sıcak karşılama için teşekkürler. @PAOK_FC ?? pic.twitter.com/BgbwrpYNx7— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 24, 2020
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Selanik'te dostluk rüzgarları... PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe jest! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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