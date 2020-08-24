Selanik'te dostluk rüzgarları... PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe jest!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın PAOK kulübü, maç öncesi temsilcimize büyük bir jestte bulundu.

Beşiktaş'la aynı renklere sahip olan Yunan ekibi, temsilcimizin soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazdı.

Beşiktaş Kulübü, PAOK'un bu dostluk mesajını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" ifadesini kullanarak, Yunan ekibine teşekkür etti.