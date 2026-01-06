CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 13. hafta maçında Beşiktaş GAİN ile Ratiopharm Ulm karşı karşıya gelecek. Grubu ilk 2 sırada tamamlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Akatlar'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. Son 2 maçını kaybeden ve güçlü rakibi karşısında çıkış arayan Dusan Alimpijevic ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Basketbolseverler ise "Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 10:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu'nda 13. hafta heyecanı, Beşiktaş GAİN ile Ratiopharm Ulm arasındaki kritik karşılaşmayla yaşanacak. İlk iki sırayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Akatlar'da oynanacak maçta fire vermek istemiyor. Son iki 2 sahadan mağlubiyetle ayrılan Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş'ın, güçlü rakibi karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu. Basketbol tutkunları ise "Beşiktaş GAİN–Ratiopharm Ulm maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-RATIOPHARM ULM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 13. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm maçı 6 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-RATIOPHARM ULM MAÇI HANGİ KANALDA?

Akatlar GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-RATIOPHARM ULM MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GAİN KÖTÜ GİDİŞİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Son 2 haftada London Lions ve Naynırs Kemnitz'e kaybeden ve averajla 3. sırada yer alan Beşiktaş GAİN, beklenmedik mağlubiyetlerin ardından çıkış arıyor. Avrupa'da 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 2'nci sırayı Buducnost'a bıraktı.

RATIOPHARM ULM İSTATİSTİKLERİ

Oynadığı 12 maçta 5 galibiyet alan Alman ekibi Ratiopharm Ulm ise 7 mağlubiyetle 8'inci sırada yer alıyor. Son maçında evinde Lietkabelis'e kaybeden Ratiopharm Ulm'un Beşiktaş karşısında nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

