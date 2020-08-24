Beşiktaş'tan Selanik paylaşımı! "Atamızın doğduğu topraklardayız"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacağı karşılaşma için Selanik'e giden temsilcimiz Beşiktaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, "Atamızın doğduğu topraklardayız" notunu düştü.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme 25 Ağustos Salı günü (Yarın) PAOK ile oynayacağı karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a uçtu.
Bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kafilenin uçaktan iniş görüntülerini paylaşan Beşiktaş, "Atamızın doğduğu topraklarda, Selanikte'yiz" notunu düştü.
Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
Atamızın doğduğu topraklarda, Selanik'teyiz. pic.twitter.com/L95i9439YH— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 24, 2020
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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