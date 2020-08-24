Beşiktaş'tan Selanik paylaşımı! "Atamızın doğduğu topraklardayız" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'tan Selanik paylaşımı! "Atamızın doğduğu topraklardayız"

Beşiktaş'tan Selanik paylaşımı! "Atamızın doğduğu topraklardayız"

2. ön eleme turunda ile oynayacağı karşılaşma için Selanik'e giden temsilcimiz hesabından bir paylaşımda bulunurken, "Atamızın doğduğu topraklardayız" notunu düştü.

Temsilcimiz , 2. ön eleme 25 Ağustos Salı günü (Yarın) ile oynayacağı karşılaşma için 'ndan özel bir uçakla 'a uçtu.

Bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı ekip, hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kafilenin uçaktan iniş görüntülerini paylaşan Beşiktaş, "Atamızın doğduğu topraklarda, Selanikte'yiz" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

  1. 24.08.2020
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