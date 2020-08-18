Son dakika: Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Henry Onyekuru için Monaco'ya resmi teklif yaptı.



1 GOL 2 ASİST

Galatasaray'da 10 Süper Lig maçına çıkan Onyekuru, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.