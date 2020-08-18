Son dakika: Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı
Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı kulüp, Henry Onyekuru için Monaco'ya resmi teklif yaptı.
Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Henry Onyekuru için Monaco'ya resmi teklif yaptı.
1 GOL 2 ASİST
Galatasaray'da 10 Süper Lig maçına çıkan Onyekuru, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 00:31
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.