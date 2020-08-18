Son dakika: Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş resmi teklifi yaptı! Onyekuru...

Son dakika: 'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Son dakika: Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu için devreye girdi. Siyah beyazlı kulüp, Henry Onyekuru için Monaco'ya resmi teklif yaptı.

Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, için Monaco'ya resmi teklif yaptı.

1 GOL 2 ASİST
'da 10 maçına çıkan Onyekuru, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 00:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA