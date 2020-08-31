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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Victor Ruiz Betis yolunda

Victor Ruiz Betis yolunda

ile sezon sona ermeden yollarını ayıran Ruiz, 'e olmaya hazırlanıyor.

ile sezon sona ermeden yollarını ayıran Ruiz, 'e olmaya hazırlanıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Betis ile anlaşma aşamasına gelen ancak son anda Beşiktaş'ı seçen Ruiz'in bu kez yeşil beyazlı formayı giyeceği aktarıldı. Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen Ruiz 26 kez siyahbeyazlı formayı giymişti.
  1. 31.8.2020
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