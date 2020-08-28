Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer! Joel Obi bu kez Beşiktaş'a

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile daha önce Alanyaspor'da çalışan Joel Obi'ye talip oldu.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Sivasspor da oyuncuyla ilgileniyor.

MAAŞI SORUN

Kulübü Chievo ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Joel Obi'nin tek sorununun aldığı yıllık maaşı olduğu kaydedilirken, 700 bin euroluk miktarın düşürülmesi gerektiği belirtildi.

SATIŞA ONAY

Öte yandan Beşiktaş veya Sivasspor'un Joel Obi için yapacağı resmi transfer teklifini Chievo'nun onay vereceği aktarıldı.