Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'da beraber çalıştığı Joel Obi'ye talip oldu. Öte yandan oyuncu için Sivasspor'un da devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile daha önce Alanyaspor'da çalışan Joel Obi'ye talip oldu.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Sivasspor da oyuncuyla ilgileniyor.
MAAŞI SORUN
Kulübü Chievo ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Joel Obi'nin tek sorununun aldığı yıllık maaşı olduğu kaydedilirken, 700 bin euroluk miktarın düşürülmesi gerektiği belirtildi.
SATIŞA ONAY
Öte yandan Beşiktaş veya Sivasspor'un Joel Obi için yapacağı resmi transfer teklifini Chievo'nun onay vereceği aktarıldı.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer! Joel Obi bu kez Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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