Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer! Joel Obi bu kez Beşiktaş'a  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'dan sürpriz ! bu kez 'a

Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer! Joel Obi bu kez Beşiktaş'a

'ta son dakika haberi... Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'da beraber çalıştığı 'ye talip oldu. Öte yandan oyuncu için Sivasspor'un da devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile daha önce Alanyaspor'da çalışan 'ye talip oldu.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Sivasspor da oyuncuyla ilgileniyor.

MAAŞI SORUN
Kulübü Chievo ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Joel Obi'nin tek sorununun aldığı yıllık maaşı olduğu kaydedilirken, 700 bin euroluk miktarın düşürülmesi gerektiği belirtildi.

SATIŞA ONAY
Öte yandan Beşiktaş veya Sivasspor'un Joel Obi için yapacağı resmi teklifini Chievo'nun onay vereceği aktarıldı.

  1. 28.08.2020
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