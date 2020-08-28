Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Ahmet Nur Çebi 3 ismi açıkladı
Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, acil takviye yapmaları gerektiğini söyledi ve 3 futbolcunun menajeriyle takım bulmaları konusunda görüştüklerini ifade etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta takımdaki eksikler göze çarptı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik bölgelerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.
Hürriyet'in haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi, sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.
3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ!
Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.
- 28.08.2020
- Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar
- İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...
- Erol Bulut'tan tam 8 isme veto! "Kendinize kulüp bulun"
- Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...
- Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Ahmet Nur Çebi 3 ismi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.