Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Ahmet Nur Çebi 3 ismi açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta takımdaki eksikler göze çarptı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik bölgelerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi, sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.