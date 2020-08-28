Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Ahmet Nur Çebi 3 ismi açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'ta ayrılık vakti! 3 ismi açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Ahmet Nur Çebi 3 ismi açıkladı

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden 'ta gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Başkan , acil takviye yapmaları gerektiğini söyledi ve 3 futbolcunun menajeriyle takım bulmaları konusunda görüştüklerini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan 'ta takımdaki eksikler göze çarptı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın raporuna göre eksik bölgelerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Başkan , sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ!
Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.

  1. 28.08.2020
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