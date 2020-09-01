Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı! Sözleşmede flaş detay
Önümüzdeki sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar, Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.
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Siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.
Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü üstlenecek.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 22:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı! Sözleşmede flaş detay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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