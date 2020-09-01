Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı! Sözleşmede flaş detay - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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ile anlaştı! Sözleşmede flaş detay

Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı! Sözleşmede flaş detay

Önümüzdeki sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar, için ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek için ile her konuda anlaşma sağladı.

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Siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü üstlenecek.

Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor... - Beşiktaş - Spor Haberleri

Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 22:57
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