HaberlerGaleriFenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!
Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!
Gökhan Gönül'ün ayrılmasından doğan boşluk nedeniyle sağ bek arayışlarını sürdüren ve Süper Lig'in yıldız futbolcusu için yaptığı takas teklifinden olumsuz dönüş alan Beşiktaş, rotayı yeniden Fenerbahçeli futbolcunun kardeşine çevirdi. İşte detaylar...
1 Eylül 2020 Salı 11:54
Güncelleme: 01.09.2020 11:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2020/21 sezonu adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet ve sağ bek takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Gökhan Gönül ile yollarını ayıran ve Douglas'tan beklediği performansı alamayan siyah-beyazlı ekip, bu bölge için alternatiflerini arıyor.
SANGARE OLMADI
İlk alternatif olarak Nazım Sangare'yi belirleyen Beşiktaş, Antalyaspor'a takas içerikli bir teklifte bulunmuştu.
Akdeniz ekibinin Beşiktaş tarafından takasta önerdiği futbolcuları kabul etmemesi üzerine transfer için yollar kapandı.
ROTA YENİDEN KERİM ALICI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sangare transferini rafa kaldıran Kara Kartal, rotasını yeniden Altınordulu Kerim Alıcı'ya çevirdi.