Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

Gökhan Gönül'ün ayrılmasından doğan boşluk nedeniyle sağ bek arayışlarını sürdüren ve Süper Lig'in yıldız futbolcusu için yaptığı takas teklifinden olumsuz dönüş alan Beşiktaş, rotayı yeniden Fenerbahçeli futbolcunun kardeşine çevirdi. İşte detaylar...

1 Eylül 2020 Salı 11:54 Güncelleme: 01.09.2020 11:54
Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

2020/21 sezonu adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet ve sağ bek takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Gökhan Gönül ile yollarını ayıran ve Douglas'tan beklediği performansı alamayan siyah-beyazlı ekip, bu bölge için alternatiflerini arıyor.

Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

SANGARE OLMADI

İlk alternatif olarak Nazım Sangare'yi belirleyen Beşiktaş, Antalyaspor'a takas içerikli bir teklifte bulunmuştu.

Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

Akdeniz ekibinin Beşiktaş tarafından takasta önerdiği futbolcuları kabul etmemesi üzerine transfer için yollar kapandı.

Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!

ROTA YENİDEN KERİM ALICI!

Yeni Asır'ın haberine göre; Sangare transferini rafa kaldıran Kara Kartal, rotasını yeniden Altınordulu Kerim Alıcı'ya çevirdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA