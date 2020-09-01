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01 Eylül 2020, Salı
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Ve 'in transferi için geri sayım başladı! Resmen...

Ve Garry Rodrigues'in transferi için geri sayım başladı! Resmen...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad'ın Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, yaptığı açıklamada oyuncularının Olimpiakos'a gideceğini duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe'den ayrılarak 'a gitmesi beklenen için bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'dan açıklama geldi.

Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.

"RODRIGUES'İ GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 18:56
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