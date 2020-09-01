Ve Garry Rodrigues'in transferi için geri sayım başladı! Resmen...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmayı planladığı Garry Rodrigues konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad'ın Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, yaptığı açıklamada oyuncularının Olimpiakos'a gideceğini duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a gitmesi beklenen Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'dan açıklama geldi.
Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.
"RODRIGUES'İ GÖNDERMEK İSTİYORUZ"
Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 18:56
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve Garry Rodrigues'in transferi için geri sayım başladı! Resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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