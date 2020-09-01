Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Takıma doğrudan katkı verecek tecrübeli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir yandan da geleceğin takımını inşa ediyor. Fenerbahçe yönetimi Barış Sungur ve İsmail Yüksek'in ardından 20 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte sarı-lacivertli takımın Makedon yıldız adayı için ödeyeceği rakam...