Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Takıma doğrudan katkı verecek tecrübeli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir yandan da geleceğin takımını inşa ediyor. Fenerbahçe yönetimi Barış Sungur ve İsmail Yüksek'in ardından 20 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte sarı-lacivertli takımın Makedon yıldız adayı için ödeyeceği rakam...

1 Eylül 2020 Salı 16:45 Güncelleme: 01.09.2020 16:46
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Üst üste imzalarla şov yapan Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Bir süredir şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli takım, 2020-21 sezonunda taraftarını mutlu etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Bu amaç doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 11 isimle sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Enner Valencia, Barış Sungur ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yeni sezon için iddiasını güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam

Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

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