Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı.

İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler üçüncü maçında ise Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın skorunu belirleyen karşılıklı goller Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

GARRY RODRIGUES SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında yıldız futbolcu Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.