Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Üçüncü hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler Akdeniz temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen karşılıklı goller Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.
Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı.
İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler üçüncü maçında ise Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın skorunu belirleyen karşılıklı goller Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.
GARRY RODRIGUES SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında yıldız futbolcu Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 18:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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