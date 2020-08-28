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28 Ağustos 2020, Cuma
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1-1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Tesisleri'nde ile hazırlık maçı yaptı. Üçüncü hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler Akdeniz temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen karşılıklı goller Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

Hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı.

İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, 'in yeni takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler üçüncü maçında ise Süper Lig ekiplerinden Aytemiz ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın skorunu belirleyen karşılıklı goller Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

GARRY RODRIGUES SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında yıldız futbolcu Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 18:54
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