Vedat Muriqi Lazio'da!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ismi İtalyan ekibi Lazio ile sıklıkla anılıyordu. A Spor'un son dakika haberine göre, Muriqi ile Lazio mutabakat sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin bu transfer karşılığında bonservis bedelinin yanında Lazio'dan iki oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.