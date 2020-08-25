Vedat Muriqi Lazio'da!
Son dakika... Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ismi İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio ile anılıyordu. 26 yaşındaki golcü isim İtalyan ekibi ile el sıkıştı. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ismi İtalyan ekibi Lazio ile sıklıkla anılıyordu. A Spor'un son dakika haberine göre, Muriqi ile Lazio mutabakat sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin bu transfer karşılığında bonservis bedelinin yanında Lazio'dan iki oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 12:20
- Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam
- Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...
- Emre Belözoğlu yıldız isimle yemek yedi! İşte görüşmenin detayları
- Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim
- Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi Lazio'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.