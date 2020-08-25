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25 Ağustos 2020, Salı
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Vedat Muriqi Lazio'da!

Son dakika... 'den ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü 'nin ismi Serie A'nın köklü kulüplerinden ile anılıyordu. 26 yaşındaki golcü isim İtalyan ekibi ile el sıkıştı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren transferin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Kosovalı golcü 'nin ismi İtalyan ekibi ile sıklıkla anılıyordu. A Spor'un son dakika haberine göre, Muriqi ile Lazio mutabakat sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde 'ya gideceği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin bu karşılığında bonservis bedelinin yanında Lazio'dan iki oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Ve beklenen oldu! Vedat Muriqi Lazio'da

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 12:20
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