Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine Mario Mandzukic
Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan Fenerbahçe, bedel ödemeden yaptığı transferlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Kanarya, boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic için tüm şartları zorluyor.
Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak, Thiam, Sinan ve Sosa'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni gözdesini belirledi. Uzun yıllar Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan Mario Mandzukic, sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi. Vedat Muriç'i satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Emre Belözoğlu ile birlikte menajer Ahmet Bulut'un bu transferde görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi. Hırvat basını da ülkenin en popüler futbolcuları arasında yer alan Mario Mandzukic'in Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını duyurdu.
KUPA CANAVARI
Bayern Münih ile 2012-13'te Şampiyonlar Ligi Kupası kaldıran Mandzukic, 3 farklı ligde de şampiyonluk yaşadı. 34 yaşındaki yıldız, Münih ile Almanya'da 2, Dinamo Zagreb'le Hırvatistan'ta 3, Juventus'la da İtalya'da 4 kez mutlu sona ulaştı.
497 MAÇ, 197 GOL, 84 ASİST
Kariyerinde 7 farklı takımla 497 maça çıkan Mandzukic, bu karşılaşmalarda 281 gole direkt katkı sağladı. 197 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki forvet, 84 de asist yaptı.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine Mario Mandzukic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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