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23 Ağustos 2020, Pazar
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gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine

Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine Mario Mandzukic

Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan , bedel ödemeden yaptığı transferlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Kanarya, boşta olan Hırvat golcü için tüm şartları zorluyor.

Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak, Thiam, Sinan ve Sosa'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan , yeni gözdesini belirledi. Uzun yıllar Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan , sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi. Vedat Muriç'i satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Emre Belözoğlu ile birlikte menajer 'un bu transferde görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

YILLIK 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin , ve gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre 'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi. Hırvat basını da ülkenin en popüler futbolcuları arasında yer alan Mario Mandzukic'in Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını duyurdu.

KUPA CANAVARI
Bayern Münih ile 2012-13'te Şampiyonlar Ligi Kupası kaldıran Mandzukic, 3 farklı ligde de şampiyonluk yaşadı. 34 yaşındaki yıldız, Münih ile 'da 2, 'le Hırvatistan'ta 3, Juventus'la da 'da 4 kez mutlu sona ulaştı.

497 MAÇ, 197 GOL, 84 ASİST
Kariyerinde 7 farklı takımla 497 maça çıkan Mandzukic, bu karşılaşmalarda 281 gole direkt katkı sağladı. 197 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki forvet, 84 de asist yaptı.

  1. 23.8.2020
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