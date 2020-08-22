Fenerbahçe durmuyor! Lemos pazartesi günü İstanbul'da...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer döneminin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler şu ana dek İsmail Yüksek, Barış Sungur, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmıştı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un açıkladığı son bilgilere göre, Lemos da pazartesi günü Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
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