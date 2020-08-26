Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi! Nikola Kalinic...

Gelecek sezon için güçlü bir forvet hattı kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde ibreyi İspanya'ya çevirdi. İtalyan medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre sarı lacivertliler, Nikola Kalinic için resmi teklifini iletti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Roma'da istediği forma şansını bulamayan Hırvat golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Öte yandan Kalinic, Eylül ayından itibaren çubuklu formayı giyebilir.

'F.BAHÇE YÜKSEK TEKLİF YAPTI'

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kalinic için yüksek miktarda bir transfer teklifi yapıldığı ifade edildi.

ATLETICO PARA İSTİYOR

Kalinic'in bonservisine sahip olan İspanyol ekibi Atletico Madrid'in cüzzi bir miktar da olsa bonservis talep ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu konu ile ilgili görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.