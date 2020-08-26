Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi! Nikola Kalinic...
Fenerbahçe'de son dakika transferi... İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, son olarak Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic için resmi tranfer teklifini iletti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon için güçlü bir forvet hattı kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde ibreyi İspanya'ya çevirdi. İtalyan medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre sarı lacivertliler, Nikola Kalinic için resmi teklifini iletti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Roma'da istediği forma şansını bulamayan Hırvat golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Öte yandan Kalinic, Eylül ayından itibaren çubuklu formayı giyebilir.
'F.BAHÇE YÜKSEK TEKLİF YAPTI'
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kalinic için yüksek miktarda bir transfer teklifi yapıldığı ifade edildi.
ATLETICO PARA İSTİYOR
Kalinic'in bonservisine sahip olan İspanyol ekibi Atletico Madrid'in cüzzi bir miktar da olsa bonservis talep ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu konu ile ilgili görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 16:08
- Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi! Nikola Kalinic...
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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