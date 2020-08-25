Marcel Tisserand'dan transfer sözleri! "Önceliğim..."
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un stoper listesinin en üst sırasında yer alan Marcel Tisserand'dan transfer açıklaması geldi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu ilk önceliğinin Wolfsburg olduğunu söylerken, gereken şans gelmez ise başka bir kulübe bakabileceğini söyledi.
Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma harekatı devam ediyor. İlk olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, 45 yaşındaki çalıştırıcının kadrosunda görmeyi istediği Marcel Tisserand için girişimlere başlamıştı.
Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusundan geleceğine yönelik açıklamalar geldi.
"WOLFSBURG BENİM İLK SEÇENEĞİM"
Ajansspor'un derlediği habere göre, Demokratik Kongolu oyuncu, Wolfsburg'daki geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi. Marcel Tisserand, "Ekim ayının başına kadar neler olacağını ben de bekliyorum. Wolfsburg benim ilk seçeneğim. Öncelikle durumun burada nasıl gelişeceğini görmek istiyorum" dedi.
"ŞANS GELMEZSE BAŞKA BİR KULÜBE BAKMAM GEREKEBİLİR"
Wolfsburg ile sözleşmesi 2022 tarihine kadar devam eden futbolcu, "Bana, gereken şans eğer gelmezse başka bir kulübe bakmam gerekebilir. Ben oynamak istiyorum. Eğer oynama şansım yoksa bundan memnun olmam" diyerek sözlerini tamamladı.
Marcel Tisserand, geçen sezon Wolfsburg'da 23 maçta 1906 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu, kariyerinde daha önce Ingolstadt, Monaco, Toulouse ve Lens takımlarının formalarını da giymişti.
- 25.08.2020
- Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam
- Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...
- Emre Belözoğlu yıldız isimle yemek yedi! İşte görüşmenin detayları
- Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim
- Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marcel Tisserand'dan transfer sözleri! "Önceliğim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.