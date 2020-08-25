Marcel Tisserand'dan transfer sözleri! "Önceliğim..."

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma harekatı devam ediyor. İlk olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, 45 yaşındaki çalıştırıcının kadrosunda görmeyi istediği Marcel Tisserand için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusundan geleceğine yönelik açıklamalar geldi.

"WOLFSBURG BENİM İLK SEÇENEĞİM"

Ajansspor'un derlediği habere göre, Demokratik Kongolu oyuncu, Wolfsburg'daki geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi. Marcel Tisserand, "Ekim ayının başına kadar neler olacağını ben de bekliyorum. Wolfsburg benim ilk seçeneğim. Öncelikle durumun burada nasıl gelişeceğini görmek istiyorum" dedi.

"ŞANS GELMEZSE BAŞKA BİR KULÜBE BAKMAM GEREKEBİLİR"

Wolfsburg ile sözleşmesi 2022 tarihine kadar devam eden futbolcu, "Bana, gereken şans eğer gelmezse başka bir kulübe bakmam gerekebilir. Ben oynamak istiyorum. Eğer oynama şansım yoksa bundan memnun olmam" diyerek sözlerini tamamladı.





Marcel Tisserand, geçen sezon Wolfsburg'da 23 maçta 1906 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu, kariyerinde daha önce Ingolstadt, Monaco, Toulouse ve Lens takımlarının formalarını da giymişti.