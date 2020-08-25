Marcel Tisserand'dan transfer sözleri! "Önceliğim..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un stoper gözdesinden tranfer sözleri! "Önceliğim..."

'dan sözleri! "Önceliğim..."

Marcel Tisserand'dan transfer sözleri! "Önceliğim..."

'de 'un stoper listesinin en üst sırasında yer alan 'dan açıklaması geldi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu ilk önceliğinin Wolfsburg olduğunu söylerken, gereken şans gelmez ise başka bir kulübe bakabileceğini söyledi.

Teknik direktör 'un raporuna göre çalışmalarını sürdüren 'de savunma harekatı devam ediyor. İlk olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 'a getiren sarı-lacivertliler, 45 yaşındaki çalıştırıcının kadrosunda görmeyi istediği için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusundan geleceğine yönelik açıklamalar geldi.

"WOLFSBURG BENİM İLK SEÇENEĞİM"
Ajansspor'un derlediği habere göre, Demokratik Kongolu oyuncu, Wolfsburg'daki geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi. Marcel Tisserand, "Ekim ayının başına kadar neler olacağını ben de bekliyorum. Wolfsburg benim ilk seçeneğim. Öncelikle durumun burada nasıl gelişeceğini görmek istiyorum" dedi.

"ŞANS GELMEZSE BAŞKA BİR KULÜBE BAKMAM GEREKEBİLİR"
Wolfsburg ile sözleşmesi 2022 tarihine kadar devam eden futbolcu, "Bana, gereken şans eğer gelmezse başka bir kulübe bakmam gerekebilir. Ben oynamak istiyorum. Eğer oynama şansım yoksa bundan memnun olmam" diyerek sözlerini tamamladı.

Marcel Tisserand, geçen sezon Wolfsburg'da 23 maçta 1906 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu, kariyerinde daha önce Ingolstadt, Monaco, Toulouse ve Lens takımlarının formalarını da giymişti.

  1. 25.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcel Tisserand'dan transfer sözleri! "Önceliğim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA