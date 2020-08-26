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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Topuk’ta barbekü partisi

Topuk’ta barbekü partisi

Yoğun bir hazırlık sürecinden geçen 'de dün parti vardı. Sarı-lacivertliler, öğle yemeğinde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Yoğun bir hazırlık sürecinden geçen 'de dün parti vardı. Sarı-lacivertliler, öğle yemeğinde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Tesisleri'nin bahçesindeki etkinlikte futbolcular ve teknik heyet tam kadro yer aldı. Organizasyonda futbolcuların neşeli anları da objektiflere yansıdı.
  1. 26.8.2020
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