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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Pirşen noktayı koydu

Pirşen noktayı koydu

Yeni transferleri 'a bildirmediği için eleştirilen 'de hukuktan sorumlu yöneticisi , konuya netlik kazandırdı.

Yeni transferleri 'a bildirmediği için eleştirilen F.Bahçe'de hukuktan sorumlu yöneticisi , konuya netlik kazandırdı. Pirşen, "3.5 milyon euro'lu gelirlerde, yıllık ücreti 3.8 milyon euro'yu aşan futbolcular, 4.4 milyon euro'yu aşan bonservisleri açıklamakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.
  1. 26.8.2020
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