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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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an meselesi

Muriç an meselesi

ile uzun süredir transferi için pazarlık halinde olan , istediği bedeli almaya yakın... İ

ile uzun süredir transferi için pazarlık halinde olan , istediği bedeli almaya yakın... İtalyan ekibinin Kanarya'nın talep ettiği 20 milyon euro bonservis talebini kabul ettiği ve kısa sürede açıklama yapılacağı belirtildi.
  1. 26.8.2020
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