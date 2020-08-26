Kruse’nin işi zor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kruse’nin işi zor

’nin işi zor

Kruse’nin işi zor

ayrıldığı F.Bahçe'den sonra ile anlaşan 'nin işi zor... Sarı-lacivertliler, Union Berlin'e bu futbolcunun lisansını vermezken, ekibi 'ya başvurdu.

ayrıldığı F.Bahçe'den sonra ile anlaşan 'nin işi zor... Sarı-lacivertliler, Union Berlin'e bu futbolcunun lisansını vermezken, ekibi 'ya başvurdu. Lisansı olmadığından takımla idmanlara çıkaman Kruse'nin FIFA'dan istenen geçici lisansı da kulübe ulaşmadı.
  1. 26.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kruse’nin işi zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA