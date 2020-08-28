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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyundan çıktı

dakika: sakatlandı

Son dakika: Garry Rodrigues sakatlandı

dakika haberine göre; 'nin Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında yıldız futbolcu 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 18:20
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