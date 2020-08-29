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Ferdi Kadıoğlu ve Milli sürpriz! Emre Belözoğlu ile Şenol Güneş...
A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırladığı 28 kişilik kadroda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Feyenoordlu Orkun Kökçü ilk kez yer aldı. Öte yandan futbol kamuoyu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun listede olmamasını 'sürpriz' olarak nitelendirirken, müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:49
Güncelleme: 29.08.2020 10:06
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Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu olan ve Hollanda'da doğan Ferdi Kadıoğlu'nun millî takım tercihi için kıyasıya bir yarış var.
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Ferdi'nin yapacağı seçim Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.
NEC Nijmegen'den iki sezon önce 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu gelecek vadeden genç bir oyuncuydu.
Şu anda 20 yaşında olan Ferdi, beklediği kadar forma şansı bulamasa da piyasa değeri 4 milyon avroya kadar yükseldi.
Babası Türk, annesi Kanada doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu, şu ana kadar sadece dünyaya gözlerini açtığı memleket olan Hollanda'nın formasını giydi.