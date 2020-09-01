Fenerbahçe'den Marko Livaja'ya resmi transfer teklifi!
Yunan basınının aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, AEK forması giyen golcü futbolcu Marko Livaja için 2 milyon euroluk teklifte bulundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti.
Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.
AEK'NIN TEKLİFİNDEN FAZLA
Öte yandan Fenerbahçe'nin, AEK'nın Livaja'ya sunacağı tekliften daha yüksek bir miktar önerdiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin henüz AEK'ya bir teklif sunmadığı aktarıldı.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 22:56
- Son dakika: Fenerbahçe'den Marko Livaja'ya resmi transfer teklifi!
- Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı
- Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hannover transferi...
- Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!
- Nikola Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Son karar...
- Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden
- Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam
- Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi
- Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!
- Galatasaray'da 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Marko Livaja'ya resmi transfer teklifi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.