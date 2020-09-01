Fenerbahçe'den Marko Livaja'ya resmi transfer teklifi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'den 'ya resmi transfer teklifi!

Fenerbahçe'den Marko Livaja'ya resmi transfer teklifi!

Yunan basınının aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, AEK forması giyen golcü futbolcu için 2 milyon euroluk teklifte bulundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika transfer haberi... 2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen 'ya resmi teklifini iletti.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti.

Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.

AEK'NIN TEKLİFİNDEN FAZLA
Öte yandan Fenerbahçe'nin, AEK'nın Livaja'ya sunacağı tekliften daha yüksek bir miktar önerdiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin henüz AEK'ya bir teklif sunmadığı aktarıldı.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 22:56
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