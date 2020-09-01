Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hannover transferi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'den ayrılıyor mu? Hannover transferi...

Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hannover transferi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yüksek maaş yükü nedeniyle yollarını ayırmak istediği konusunda Alman basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı. Aktarılanlara göre , Tolgay Arslan'ı istiyor ancak önemli bir problemle karşı karşıya. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ye büyük umutlarla olan ancak istenileni verememesi nedeniyle ayrılığına sıcak bakılan konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Sportbuzzer.de'nin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre kulübü, Tolgay Arslan'a resmen talip oldu ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmeye başladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin, transfer görüşmesi için serbest bıraktığı Tolgay Arslan, Alman kulübünün kendisine sunduğu teklifi reddetti.

MAAŞI BÜYÜK SORUN
Hannover'in Tolgay konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken, oyuncunun maaş konusunda geri adım atmadığı ve görüşmelerin bu noktada tıkandığı ifade edildi.

YENİ TEKLİF YAPILACAK MI?
Alman kulübünün temsilcilerinin Tolgay'a henüz kapılarını kapatmadığı aktarılırken, transfer gidişatını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 20:32
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