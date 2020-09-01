Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hannover transferi...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yüksek maaş yükü nedeniyle yollarını ayırmak istediği Tolgay Arslan konusunda Alman basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı. Aktarılanlara göre Hannover 96, Tolgay Arslan'ı istiyor ancak önemli bir problemle karşı karşıya. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak istenileni verememesi nedeniyle ayrılığına sıcak bakılan Tolgay Arslan konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Sportbuzzer.de'nin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre Hannover 96 kulübü, Tolgay Arslan'a resmen talip oldu ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmeye başladı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin, transfer görüşmesi için serbest bıraktığı Tolgay Arslan, Alman kulübünün kendisine sunduğu teklifi reddetti.
MAAŞI BÜYÜK SORUN
Hannover'in Tolgay konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken, oyuncunun maaş konusunda geri adım atmadığı ve görüşmelerin bu noktada tıkandığı ifade edildi.
YENİ TEKLİF YAPILACAK MI?
Alman kulübünün temsilcilerinin Tolgay'a henüz kapılarını kapatmadığı aktarılırken, transfer gidişatını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 20:32
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hannover transferi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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