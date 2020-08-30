Giuliano alev aldı

Yeni sezona flaş transferlerle giren Fenerbahçe durmuyor... Şimdiye kadar Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Enner Valencia'yı açıklayan sarı-lacivertliler gözünü Giuliano'ya çevirdi. Transfer haberleri ile tanınan Fransız gazeteci Manu Longon, Brezilyalı 10 numaranın Fenerbahçe'ye geri dönmek üzere olduğunu yazdı. Yönetimin, 30 yaşındaki orta saha ile anlaşma sağladığı, kulübü Al Nassr'ı ikna etmesi halinde Giuliano'yu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı öğrenildi.

Suudi ekibi olan sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Giuliano, geçtiğimiz sezon Arabistan Ligi'nde 32 maça çıkıp 12 gol, 8 asistle oynadı. Fenerbahçe'nin 2017 yılında Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, sarı-lacivertli takımda bir sezon forma giymişti. 2018 yılında 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a giden Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 31 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Giuliano oynadığı futbolla takıma hücumda önemli katkı sağlarken, taraftarların da büyük beğenisini kazanmıştı.