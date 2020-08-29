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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sıradaki rakip Antalya

Sıradaki rakip Antalya

'ndaki kampı tamamlayan bir sonraki hazırlık maçını Fraport ile yapacak.

'ndaki kampı tamamlayan bir sonraki hazırlık maçını Fraport ile yapacak. The Land of Legends Cup kapsamındaki mücadele 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kanarya sonuca göre ve Demir Grup Sivasspor'dan birisiyle final ya da 3.'lük maçına çıkacak.
  1. 29.8.2020
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