Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Orta saha mevkisi için uzun süredir çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de transfer çalımı atmış olacak. İşte o tarih ve flaş gelişmenin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

4 Eylül 2020 Cuma 13:13
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Galatasaray orta sahadaki transfer suskunluğunu dünyaca ünlü yıldızı özel uçakla İstanbul'a getirerek bozacak.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar büyük bir bomba patlatmanın hazırlığı içinde.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ezeli rakibine tarihi bir çalım atarak transfer rövanşını alacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'ın kadro rotasyonunda düşünmediği Fred için nabız yoklayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu Türkiye'ye gelmek için ikna edememişti.

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