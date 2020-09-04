Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Orta saha mevkisi için uzun süredir çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de transfer çalımı atmış olacak. İşte o tarih ve flaş gelişmenin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...