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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
Orta saha mevkisi için uzun süredir çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de transfer çalımı atmış olacak. İşte o tarih ve flaş gelişmenin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
4 Eylül 2020 Cuma 13:13
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Galatasaray orta sahadaki transfer suskunluğunu dünyaca ünlü yıldızı özel uçakla İstanbul'a getirerek bozacak.
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Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar büyük bir bomba patlatmanın hazırlığı içinde.
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ezeli rakibine tarihi bir çalım atarak transfer rövanşını alacak.
Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'ın kadro rotasyonunda düşünmediği Fred için nabız yoklayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu Türkiye'ye gelmek için ikna edememişti.