Fransa Ligue 1'in 2. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını terlettiği Lille, deplasmanda Reims'ı 1-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golün asistini ise Burak Yılmaz kaydetti.
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Reims ile Lille karşı karşıya geldi.
Auguste Delaune Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.
BURAK'IN ASİSTİ 3 PUANI GETİRDİ
Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı.
İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Reims 0-1 Lille | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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