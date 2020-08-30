Reims 0-1 Lille | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille Burak Yılmaz'ın asistiyle kazandı!

0-1 | MAÇ SONUCU

Reims 0-1 Lille | MAÇ SONUCU

1'in 2. haftasında milli futbolcularımız , ve 'nın formasını terlettiği , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golün asistini ise Burak Yılmaz kaydetti.

1'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Auguste Delaune Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lille forması giyen milli futbolculardan ve , ilk 11'de başladı. ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

BURAK'IN ASİSTİ 3 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı.

İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

  1. 30.08.2020
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