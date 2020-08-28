Monaco Caio Henrique'yi kadrosuna kattı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Monaco 'yi kadrosuna kattı

Monaco Caio Henrique'yi kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, İspanyol ekibi forması giyen Brezilyalı sol bek 'yi renklerine bağladığını duyurdu.

(Ligue 1) ekibi Monaco, 'nın takımından Brezilyalı sol bek 'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

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  1. 28.08.2020
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