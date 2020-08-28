Monaco Caio Henrique'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı kadrosuna dahil etmek için İstanbul'a getirtmişti. Konu ile ilgili yazılan haberde, daha önce West Ham United ve Everton formaları da giyen yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya döneceği bilgisi verilirken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Valencia'nın peşinde olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiği yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)