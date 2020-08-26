Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için Lille'den önemli bir paylaşım geldi.

Fransız kulübü, resmi sosyal medya hesabından 3 yıldızımızın içinde bulunduğu kareyi paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.