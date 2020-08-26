Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı
Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, sosyal medya hesabından milli yıldızlarımızı paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.
A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için Lille'den önemli bir paylaşım geldi.
Fransız kulübü, resmi sosyal medya hesabından 3 yıldızımızın içinde bulunduğu kareyi paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.
- 26.08.2020
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- Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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