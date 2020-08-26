Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Lille paylaştı! "Arkadaşlık"

'den Buraz Yılmaz, ve paylaşımı

Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı

Fransa Lig 1 ekiplerinden , sosyal medya hesabından milli yıldızlarımızı paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri , ve için 'den önemli bir paylaşım geldi.

Fransız kulübü, resmi sosyal medya hesabından 3 yıldızımızın içinde bulunduğu kareyi paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.

  1. 26.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA