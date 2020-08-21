Lille'in hocası Galtier'den Burak Yılmaz'a övgü!

Fransa Ligue 1'de yeni sezon başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, forma şansı verilmesi halinde ilk resmi sınavını Rennes karşısında verecek.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fransız çalıştırıcı yeni transferlerle ilgili şunları dile getirdi:

4 tane yeni transferimiz var. Bunlar Lihadji, Botman, Burak ve Jonathan David... Bunlar çok iyi oyuncular. Farklı karakterde ve takıma katma değer katabilecek isimler. Buna eminim. Şimdilik takıma adaptasyon sorununu çözmeleri gerekiyor. Birçok şeye adapte olmamız gereken bir dönemdeyiz. 5 Ekim'e kadar gelenler ve gidenler olabilir. Rekabetçi bir takımız. Başkanımız da hırslı birisi. Her sene takımdan önemli isimler gidiyor ama yerlerini doldurabiliyoruz. Fransa'da bunu yapabilen takım sayısı az. Oyuncuları birlikte oynatabilmemiz gerek. Bu benim işim.