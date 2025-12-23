CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Osimhen'li Nijerya Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı: İşte maçın özeti

Osimhen'li Nijerya Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı: İşte maçın özeti

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Nijerya maçı 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 00:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'li Nijerya Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı: İşte maçın özeti

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Tanzanya'nın tek golü ise 50. dakikada Charler M'Mombwa'dan geldi.

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ve Galatasaraylı Victor Osimhen, mücadeleye ilk 11'de başladı. İki isim de mücadelede takımları adına gol veya asist katkısı yapamadı. Ndidi 90 dakika sahada kalırken, Victor Osimhen 86. dakikada oyundan çıktı. Osimhen, yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Nijerya, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı.

Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası
Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da düşen jetin enkazına ulaşıldı: Heyetin tümü hayatını kaybetti
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve nereli? 00:39
Süper Kupa maçları ne zaman? Süper Kupa maçları ne zaman? 23:49
Vaclav Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur Vaclav Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur 23:31
Salih ve Orkun'dan hakem tepkisi! Salih ve Orkun'dan hakem tepkisi! 23:24
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik 23:15
Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası 23:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 23:05
Yiğit Efe: Yılı mutlu bitirmek isterdik Yiğit Efe: Yılı mutlu bitirmek isterdik 22:53
Maestro kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maestro kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:44
F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! 22:31
Beşiktaş derbide penaltı bekledi! Beşiktaş derbide penaltı bekledi! 22:24
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 22:07