Osimhen'li Nijerya Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı: İşte maçın özeti

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Tanzanya'nın tek golü ise 50. dakikada Charler M'Mombwa'dan geldi.

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ve Galatasaraylı Victor Osimhen, mücadeleye ilk 11'de başladı. İki isim de mücadelede takımları adına gol veya asist katkısı yapamadı. Ndidi 90 dakika sahada kalırken, Victor Osimhen 86. dakikada oyundan çıktı. Osimhen, yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Nijerya, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı.