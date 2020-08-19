Son dakika: Mustafa Kapı Lille'de - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray ayrılığı açıkladı! İşte Kapı'nın yeni takımı

Son dakika: 'de

Son dakika: Mustafa Kapı Lille'de

Son dakika haberine göre; , genç futbolcusu 'nın 'dan 'e transfer olduğunu 'ye bildirdi. İşte detaylar...

, 18 yaşındaki futbolcu 'nın 'e transfer olduğunu 'ye bildirdi. Lille sarı kırmızılı ekibe 225 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek ve bu para transfer harcamalarında kullanılabilecek.

Resim

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 19:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Mustafa Kapı Lille'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA