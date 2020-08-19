Son dakika: Mustafa Kapı Lille'de
Son dakika haberine göre; Galatasaray, genç futbolcusu Mustafa Kapı'nın Fransa'dan Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...
Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı'nın Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Lille sarı kırmızılı ekibe 225 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek ve bu para transfer harcamalarında kullanılabilecek.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 19:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Mustafa Kapı Lille'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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