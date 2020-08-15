Arda&Falcao A.Ş

2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Atletico Madrid'de birlikte oynayan ikiliden Arda Turan 20 asist yapmıştı. Arda, ilk sezonunda 12 gol pasının 5'ini Falcao'ya verdi. İkinci yılda ise yaptığı 8 asistin 4'ü Kolombiyalı yıldıza gitti. İki futbolcu İspanyol temsilcisinde bir UEFA Avrupa Ligi bir de UEFA Süper Kupası'nı kaldırmıştı.