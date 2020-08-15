Arda&Falcao A.Ş - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Arda&Falcao A.Ş

Arda&Falcao A.Ş

Arda&Falcao A.Ş

Yedi yıl sonra 'da buluşan ile 'nun birlikte oynadığı dönemlerde uyumu dikkat çekti.

2011-12 ve 2012-13 sezonlarında 'de birlikte oynayan ikiliden 20 asist yapmıştı. Arda, ilk sezonunda 12 gol pasının 5'ini Falcao'ya verdi. İkinci yılda ise yaptığı 8 asistin 4'ü Kolombiyalı yıldıza gitti. İki futbolcu İspanyol temsilcisinde bir Avrupa Ligi bir de UEFA Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda&Falcao A.Ş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA