Arda&Falcao A.Ş
Yedi yıl sonra Galatasaray'da buluşan Arda Turan ile Radamel Falcao'nun birlikte oynadığı dönemlerde uyumu dikkat çekti.
2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Atletico Madrid'de birlikte oynayan ikiliden Arda Turan 20 asist yapmıştı. Arda, ilk sezonunda 12 gol pasının 5'ini Falcao'ya verdi. İkinci yılda ise yaptığı 8 asistin 4'ü Kolombiyalı yıldıza gitti. İki futbolcu İspanyol temsilcisinde bir UEFA Avrupa Ligi bir de UEFA Süper Kupası'nı kaldırmıştı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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