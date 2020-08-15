Falcao devreye girdi! Galatasaray'a sert orta saha
Orta sahaya sert futbolcu isteyen Galatasaray'ın ilk tercihi Jefferson Lerma. 25 yaşındaki Kolombiyalı için 2.5 milyon euro bedel talep ediliyor. Transferde Radamel Falcao'yu devreye sokan sarı-kırmızılı yönetim pazarlıkları sürdürüyor.
Mario Lemina'yı kadroda düşünmeyen ve orta sahaya sert bir futbolcu arayan Galatasaray, Jefferson Lerma konusunda ısrarcı. Bournemouth'un küme düşmesini fırsat olarak gören sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu renklerine katmaya çalışıyor. Sezon biter bitmez İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde Lerma'yı kiralamak istediğini ileten Cimbom, Bournemouth kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. Ada temsilcisi, "2.5 milyon euro getirirseniz, 1 yıl kiralarız" yanıtını verdi.
FALCAO'YU DEVREYE SOKTU
Yöneticiler, Radamel Falcao'ya Lerma'yla iletişime geçmesi yönünde talimat verdi. Tecrübeli golcü vatandaşına Galatasaray'ı anlatırken, kulübünü ikna etmesi için de tavsiyede bulundu. Oyuncunun sarı-kırmızılıları tercih etmesinin Bournemouth karşısında takımın elini güçlendireceği biliniyor. Michael Seri'yi de takımda tutmak isteyen Aslan, iki kiralık futbolcuyla orta sahasını kuracak. Lerma geçen sezon Premier Lig'de 33 maça çıkarken 1 gol, 2 asist yaptı. Lerma, geçen sezon 12 sarı kart gördü.
- 15.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao devreye girdi! Galatasaray'a sert orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.