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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Falcao devreye girdi! 'a sert orta saha

Falcao devreye girdi! Galatasaray'a sert orta saha

Orta sahaya sert futbolcu isteyen 'ın ilk tercihi . 25 yaşındaki Kolombiyalı için 2.5 milyon euro bedel talep ediliyor. Transferde 'yu devreye sokan sarı-kırmızılı yönetim pazarlıkları sürdürüyor.

Mario Lemina'yı kadroda düşünmeyen ve orta sahaya sert bir futbolcu arayan , konusunda ısrarcı. Bournemouth'un küme düşmesini fırsat olarak gören sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu renklerine katmaya çalışıyor. Sezon biter bitmez İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde Lerma'yı kiralamak istediğini ileten Cimbom, Bournemouth kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. Ada temsilcisi, "2.5 milyon euro getirirseniz, 1 yıl kiralarız" yanıtını verdi.



FALCAO'YU DEVREYE SOKTU
Yöneticiler, 'ya Lerma'yla iletişime geçmesi yönünde talimat verdi. Tecrübeli golcü vatandaşına Galatasaray'ı anlatırken, kulübünü ikna etmesi için de tavsiyede bulundu. Oyuncunun sarı-kırmızılıları tercih etmesinin Bournemouth karşısında takımın elini güçlendireceği biliniyor. Michael Seri'yi de takımda tutmak isteyen Aslan, iki kiralık futbolcuyla orta sahasını kuracak. Lerma geçen sezon 'de 33 maça çıkarken 1 gol, 2 asist yaptı. Lerma, geçen sezon 12 sarı kart gördü.

  1. 15.8.2020
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